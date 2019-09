Era già successo nel 2015, quando un Cristiano Ronaldo travestito da clochard aveva fatto impazzire i passanti - e gli spettatori sul web - improvvisando qualche giochetto da freestyler in centro a Madrid. Così, complice forse la popolarità che gli impedisce di passeggiare per Piazza Castello indisturbato, Cristiano lo ha rifatto: barba finta, occhiali e parrucca non sono serviti però a nasconderne il talento, che anche in incognito cattura sempre l'occhio di chi l'osserva. Infatti, prima ancora che si togliesse la maschera, i fan lo hanno attorniato e riconosciuto, costringendo CR7 - come un qualsiasi supereroe - alla fuga.