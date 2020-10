1









Il pessimismo di stamattina in casa Juve era fondato: Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid e non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per Juventus-Barcellona di domani sera. A CR7 serviva un tampone negativo oggi come termine massimo per poter inoltrare alla Uefa la documentazione necessaria per poterlo arruolare per domani: non c'è stata comunicazione ufficiale, ma stando a quanto raccolto da Ilbianconero.com c'è una pur debole carica virale che resiste nell'organismo del fuoriclasse portoghese. Niente supersfida con Lionel Messi dunque. Almeno all'andata. Se ne riparlerà al ritorno al Camp Nou l'8 dicembre, all'ultima giornata del gruppo G di Champions League.



