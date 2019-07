Continua la polemica per la panchina di Cristiano Ronaldo nel match amichevole contro il Team-K League e come riporta il The Sun alcuni tifosi sono pronti a far partire azioni legali contro The Fasta Inc, società organizzatrice dell’evento che "si è approfittata della passione dei tifosi". Il tabloid inglese ha parlato con Kim Min-ki, la persona a cui è stato affidato il compito di far valere le ragioni dei tifosi.



LE PAROLE - “Per il momento ci hanno chiamato in due ma ci aspettiamo altre 60mila telefonate nelle prossime ore”, afferma Kim. In totale, la cifra della causa si aggira sui 46milioni di sterline. “Alcuni sono dei veri fanatici e per loro non vedere Ronaldo è stato un dolore immenso - continua -. Normalmente viene solo restituito quanto versato per il titolo d’ingresso alla manifestazione, qui però si va oltre. La società ha approfittato della passione della gente tramite false pubblicità". La richiesta dei tifosi, come detto, va oltre i soldi spesi per il biglietto. La richiesta di risarcimento si basa anche sull' "angoscia mentale” causata dall'assenza di CR7 per la quale l'accusa chiede 696 sterline per ciascun tifoso oltre a 48 sterline per il costo del biglietto e 70 penny per la commissione.