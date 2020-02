Scorri la lista dei convocati e non lo trovi. Lo cerchi e ricerchi, pensi di aver visto male. Allora torni indietro più lentamente, ti aiuti con il dito. Ma Cristiano Ronaldo proprio non c'è. No, esatto. Il portoghese non è stato convocato per la partita contro il Brescia. Fantallenatori delusi, chi si aspettava di vedere il tridente con Dybala e Higuain anche. CRiposo. Almeno per questa volta la maglia con il numero 7 rimane chiusa nell'armadietto. ALMENO IN PANCHINA... - Sarri ha deciso di dargli un turno di riposo, dal 1° dicembre scorso, finora, aveva saltato soltanto gli ottavi di Coppa Italia contro l'Udinese. Era la quarta partita non giocata da Cristiano da inizio stagione, dopo quelle contro Lecce, Atalanta e proprio la gara d'andata contro il Brescia, saltata per un problema agli adduttori. Ok farlo riposare, ma l'allenatore ha deciso di non portarlo nemmeno in panchina; segno che Sarri è convinto di fare risultato contro il Brescia, sa che se la partita si dovesse mettere male non potrà contare nemmeno un minuto su Cristiano Ronaldo. Perché CR7 avrebbe potuto fare la differenza anche nella seconda parte di partita, se ce ne fosse stato bisogno. Così no, si siederà in tribuna e si guarderà la gara in borghese, magari vicina alla sua Georgina. Soffrirà sulla poltroncina dello Stadium, senza la possibilità di scendere in campo. E chissà quale sarà stata la reazione di Ronaldo quando ha saputo della non convocazione, perché nei precedenti di questa stagione non aveva preso benissimo l'esclusione.