Cristiano Ronaldo salterà l'amichevole odierna a Villar Perosa a causa di un "lieve affaticamento all'adduttore sinistro", come riportato dalla stessa Juventus a un paio d'ore dal fischio d'inizio della sfida. CR7, con tutta probabilità, non riuscirà a recuperare per la successiva amichevole bianconera, in programma per sabato sera in casa della Triestina. Non dovrebbe, invece, essere in dubbio l'esordio stagionale per il prossimo 24 agosto contro il Parma. Ronaldo, in ogni caso, farà di tutto per recuperare in tempo utile.