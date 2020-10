E' un Ronaldo entusiasta quello che chiude la prima partita di questa sosta con il suo Portogallo. CR7 è rimasto in campo per 72' colpendo anche un palo nello 0-0 contro la Spagna. E questa mattina sui propri canali social ha postato: "Ottimo lavoro di squadra! Continuiamo a lavorare con la stessa attitudine e ambizione per raggiungere il nostro obiettivo principale! Grazie per il supporto, insieme siamo più forti!".