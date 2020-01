Non si ferma mai, e questa è forse la ragione del suo straordinario successo. Difficilmente è possibile trovare un simile esempio di sacrificio e dedizione al lavoro nel panorama calcistico internazionale, ma d'altra parte non si costruiscono i successi sullo scarso impegno. Con la sessione di allenamento programmata per il pomeriggio, e dopo la sessione in palestra di ieri (giorno di riposo), CR7, quindi, ha deciso comunque di spendere la sua mattinata in palestra - di nuovo - così come è stato documentato sui suoi social.