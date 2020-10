4









Cristiano Ronaldo aspetta la negatività al Covid-19, il via libera per tornare. Il portoghese vive il quindicesimo giorno di isolamento dopo la scoperta della positività al Coronavirus, risalente a martedì 13 ottobre nel ritiro del Portogallo. Queste sono ore di grande attesa e speranza, per lui, per la Juve e per tutti i suoi tifosi: è infatti l’ultimo giorno utile per rientrare nella lista dei convocati in Champions per il Barcellona. Se entro questa sera il tampone non darà esito negativo dovrà dire addio alla sfida contro il Barcellona e Leo Messi. La sua carica virale, raccontano i test dei giorni scorsi, è bassissima, ma resta comunque complesso.



La Juve ha recuperato McKennie, risultato positivo il 14 ottobre, ma aspetta ancora CR7. E, secondo Tuttosport, non c’è troppo ottimismo sulla possibilità di riabbracciare il penta Pallone d’Oro per il debutto casalingo in Champions. La speranza resterà viva fino alle 21, poi Andrea Pirlo dovrà valutare come sostituirlo. Ronaldo ha già saltato tre partite (Crotone, Dynamo Kiev e Verona), ma la sua asintomaticità di queste settimane lo porterebbe a rientrare immediatamente, per essere a disposizione di una sfida (quella con Messi) che in Champions non si vede dalle semifinali nel 2011-12. Ci sarà il primo duello da quando CR7 è lontano da Madrid? Lo scopriremo solo nelle prossime ore.