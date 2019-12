Cristiano Ronaldo, fenomeno della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro la Sampdoria, decisa da un suo gol:



GOL - "Due metri e 56, sospeso in area per un secondo? Non lo sapevo, sono felice per il risultato. Abbiamo giocato meglio della Sampdoria, con un grande atteggiamento. E' stato un gol molto bello, sono molto contento per questo".



SUPERCOPPA - "E' una finale, 50 e 50. La Lazio è una squadra molto forte, ma noi abbiamo fiducia e spero che la Juventus possa vincere, è quello che vogliamo".



CONDIZIONE - "Sto bene, ho passato un mese con male al ginocchio. Ora sto bene e voglio aiutare la Juventus a vincere le partite e i trofei".