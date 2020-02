"Tre punti in più, importanti". L'esordio è classico, ma la soddisfazione è diversa: oggi Cristiano Ronaldo si è portato a casa un record pazzesco. E cioè: al pari di Batistuta e Quagliarella, CR7 è andato a segno in 11 partite consecutive. Tanta, tantissima roba. Che però non lo distrae dai prossimi impegni. "Ora concentriamoci sulla gara di Champions League", scrive infatti il portoghese sui social. E dai tifosi non può che piovere affetto e speranze europee: mercoledì c'è il Lione, e c'è un'altra storia incredibile da scrivere.