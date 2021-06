"Ronaldo omosessuale". Questo, il tono e il tenore dei cori che sono stati uditi dai funzionari Uefa allo stadio di Budapest, dove Ronaldo ha debuttato - con doppietta - ad Euro2020. Fare, l'organizzazione anti-razzismo che da anni collabora con l'Uefa, ha inoltre segnalato uno striscione anti-Lgbtq, anche per questo l'organismo preposto ha voluto vederci chiaro.



CONTRO RONALDO - Cosa prevede il protocollo in questo caso? Come racconta La Gazzetta dello Sport, ora l'Uefa ha nominato un Ispettore etico e disciplinare: sarà lui a indagare su eventi potenzialmente discriminatori. Nel mirino, dunque, non solo le "offese" a CR7, ma anche cori e striscioni visti durante la sfida tra Francia e Ungheria. Staremo a vedere dove porteranno le indagini...