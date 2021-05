Ronaldo è stato chiaro: i suoi obiettivi, in Italia come in Spagna e in Inghilterra, li ha raggiunti. Ha vinto tutto, è stato capocannoniere, ha cercato di servire la Juventus come meglio ha potuto. E in quel "viaggio incredibile" di cui ha parlato nel lungo post social in cui ha salutato la stagione appena conclusa, il sentore avuto da tanti tifosi e addetti ai lavori è quello di un addio praticamente scritto, quasi scontati.



Interpretazioni, certo. Anche perché CR7 ha ancora un anno di contratto e non ha intenzione di mollare alcun colpo. Ancor meno dal punto di vista economico. Eppure ciò non basta a 'tranquillizzare' i supporters, che sui social si esprimono così...