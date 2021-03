A prescindere dall'episodio, dal gol, dalla rabbia, dalle reazioni, quella di Cristianocon la Serbia non è stata certamente la partita della vita. Anzi. Come racconta Gazzetta, "CR7 prima di quell’episodio si è visto pochino. Ha fatto la punta centrale, fisso là davanti, e si è attivato raramente. Un brutto errore in fuorigioco, un tiro fuori, la solita punizione calciata alta. Non un gran bilancio per lui e gli altri giocatori della A". Quanto accaduto tra Portogallo e Serbia , però, resta semplicemente sconcertante. E il gesto della fascia? GDS non ha dubbi: "Cristiano Ronaldo l’ha buttata a terra per protesta e non ha torto: il calcio senza goal line technology e senza Var nel 2021 è assurdo".