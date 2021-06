Il problema, alla Juve in Nazionale. "Per Ronaldo il tabù dei calci di punizione nel post Real resta con tutta la sua pesantezza - scrive Tuttosport -. Bruciano gli oltre 70 tentativi effettuati dal 2018 a oggi in maglia Juve, con un unico gol in curriculum, datato 4 luglio 2020 nel derby contro il Torino. Era, quella, la 43ª punizione del fuoriclasse portoghese in bianconero. Prima e dopo, ecco la specialità della barriera avversaria puntualmente colpita".