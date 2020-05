torna a "parlare" e lo fa con il nuovo spot per la Nike. Come condiviso sul proprio profilo Instagram, il campione portoghese ha proposto un breve video realizzato con il proprio sponsor, in cui si vede Ronaldo con la maglia del portogallo: "Ho giocato per centinaia, migliaia o milioni di tifosi. Oggi, come tutti voi, giochiamo per 7,8 miliardi di persone" si legge durante il video, corredato da un messaggio che lo stesso CR7 ha riservato a tutti i suoi fan: "Oggi non giochiamo per un trofeo, stiamo giocando per qualcosa di più grande".