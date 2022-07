Cristiano Ronaldo si è messo sul mercato. L'ex Juve ha rifiutato di unirsi al ritiro dei Red Devils, ora in tournée in Asia, e si sta allenando da solo in patria in attesa di una chiamata da Chelsea, Bayern o altre big. La realtà è che interessamenti stanno arrivando dall'estero e in particolare dall'Arabia: secondo TVI/CNN Portugal, un club saudita ha offerto 30 milioni allo United per il portoghese.