Cristiano Ronaldo è a quota 21, Robbie Keane ha chiuso la sua carriera a 23. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tanti sono i gol segnati rispettivamente dal secondo e dal primo nella classifica dei marcatori della storia delle qualificazioni agli Europei. Sono solo due quindi, le marcature che separano il portoghese dall'ex attaccante irlandese e, con la Lituania in vista per mercoledì ed un gol messo già a segno con la Bosnia, CR7 sta seriamente pensando a superare anche questo record. L'ennesimo.