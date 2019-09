Vista la sua media, ne potrebbero bastare anche due di realizzazioni per riposare tranquillo sino alla prossima finestra - ottobrina - delle Nazionali. Eppure, conoscendo anche la sua determinazione, non è da escludere che possa storcere il naso, in caso di doppietta. Parliamo pur sempre di Cristiano Ronaldo. Con tre reti stasera alla Lituania, infatti, il campione portoghese potrebbe diventare il giocatore più prolifico nella storia delle qualificazioni agli Europei: Robbie Kean è davanti, 23 a 21, ma potrebbe non durare per molto, il primato dell'irlandese. Con un record in vista, CR7 fa quello che meglio gli riesce: batterlo.