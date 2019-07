Cristiano Ronaldo o Maurizio Sarri, perché De Ligt ha scelto la Juve? La risposta arriva dallo stesso giocatore: "Ronaldo e la finale di Nations League? In quel momento stavo cercando di capire dove andare a giocare. Avevo un'idea, ma volevo aspettare come sarebbe andata la Nations League. Alla fine pensavo di riposarmi e di entrare in un nuovo club. Ero abbastanza sicuro che sarebbe stata la Juventus. Vedere uno come Cristiano avvicinarsi e chiedermi di far parte della Juve è stato un grande complimento. Ma non ha influenzato la decisione".



SARRI - "Ho parlato con Sarri, brevemente. Giusto per conoscerci. Lui è uno dei motivi per cui volevo venire alla Juve. Ho sentito parlare benissimo di lui, della filosofia, della linea di difesa che adotta. Sicuramente è stato un forte motivo per il mio arrivo qui".