Nella vittoria della Juventus per 3-0 contro lo Spezia spiccano due gol in particolare. Con buona pace di Federico Chiesa, autore del raddoppio con una ribattuta da terra che simboleggia tutta la sua caparbietà, sono lo sblocco di Morata appena entrato e il sigillo di Ronaldo a occupare le prime pagine dei giornali. L'apertura del Corriere dello Sport è "Morata sveglia la Juve" mentre Tuttosport e la Gazzetta dello Sport seguono le tradizionali classifiche dei marcatori all-time e celebrano bomber Cristiano: il quotidiano torinese parla di "Ronaldo O Rei Juve", la Gazzetta di "CR767 come Pelè". E nel suo Portogallo A Bola scrive che Ronaldo "soma e segue", ossia aggiunge e va avanti.