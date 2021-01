Mesut Ozil a tu per tu con i suoi fan. La stella dell’Arsenal, da tempo relegato ai margini del progetto tecnico, ha impiegato il suo tempo per rispondere a molte delle domande che i suoi sostenitori gli hanno rivolto su Twitter, come fece tempo fa, elogiando pubblicamente Ramsey. Questa volta, parole al miele per Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di squadra, messo in contrapposizione al rivale di sempre Messi: “Messi ha dimostrato di essere uno dei migliori in Spagna, ma Ronaldo è sempre stato il migliore in ogni paese dove ha giocato”. Infine, spazio anche al suo futuro, lontano da Londra: “Ci sono due paesi in cui voglio giocare prima di ritirarmi: Turchia e USA. Se dovessi andare in Turchia, sarà solo per il Fenerbahce”.