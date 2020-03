Anche in tempo di quarantena, la musica è sempre la stessa: chi è meglio tra Ronaldo e Messi? A dire la sua, stavolta, è stato l'ex campione brasiliano Pelè: "Oggi penso che Cristiano sia il migliore" ha sentenziato O' Rey ai microfoni del canale Youtube Pilhado. "E' il più coerente - continua Pelè - Non si può dimenticare Messi, ma non è un marcatore. Il migliore della storia? Difficile dare una risposta, ci sono giocatori come Zico, Ronaldinho e Ronaldo (il brasiliano, ndr). In Europa sono nati giocatori come Beckembauer e Cruyff. Non è colpa mia, ma credo di essere stato meglio di loro. Perché per ognuno di loro fanno il paragone con me".