Cristiano Ronaldo è l'uomo dei record, e anche quando non ce ne sono di "istituzionali", tocca al portoghese riscriverne per i posteri. E con la tripletta di ieri al Cagliari, CR7 ne ha messo in cantiere un altro. Dopo averlo fatto in Spagna e il Premier League, per la prima volta in Italia il portoghese ha segnato per cinque gare consecutive. Al Real Madrid era addirittura arrivato a nove, una striscia ancora aperta con la maglia della Juventus e che, Roma permettendo, può essere messa nel mirino già dalla prossima gara.