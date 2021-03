Il primo tra le leggende Juve. Come racconta Tuttosport, Cristiano Ronaldo volerà verso i 100 gol con la maglia della Juve, traguardo che uno come Sivori - per intenderci - ha raggiunto in 124 partite. Per raggiungere il primo posto di quella classifica, del più precoce ad arrivare, dovrebbe piazzare cinque gol tra Benevento e il derby con il Torino. Al momento, il portoghese è a quota 95 gol in 122 partite, strabiliante media di 0,79 a partita. CR7 ha staccato giocatori come Anastasi, Platini e Del Piero. Oltre chiaramente a Boniperti e Dybala, che hanno segnato solo 3 reti più di Ronaldo ma in 6 anni.