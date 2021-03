Gli obiettivi sono una parte essenziale di ciò che sono. Non riesco a smettere di cercare di più, non vedo l'ora di raggiungere un altro record! Voglio sempre di più e penso che sia per questo che le persone spesso dicono che ho così tanta energia e che non mi fermo mai. Forse è vero, ma questo è essenziale per tenermi in vita!". Cosìha mandato un altro messaggio sui social. Dopo la settimana grigia con il Porto, CR7 è tornato a parlare: sul campo con la tripletta al Cagliari, fuori con i suoi post. Anche se, i più maliziosi ci hanno visto materiale da polemica nel suo post: Ronaldo, infatti, è raffigurato solo con la maglia del Portogallo e non con quella della Juve. Questioni di mercato?