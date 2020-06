2









Una giornata in barca. E' capitato a tutti e capita spesso a Cristiano Ronaldo, che stavolta ha scelto la Toscana per trascorrere un giorno libero con la sua famiglia. Il portoghese, tra i tanti impegni di campionato, si è ritagliato un po' di tempo anche per gli affetti: tutti insieme a Viareggio, dove CR7 ha affittato una barca e ha approfittato di una meravigliosa giornata di sole.



NUOVO ACQUISTO? - Intanto, come racconta Tuttosport, aumentano i rumors su un possibile nuovo investimento in Versilia. E' infatti possibile che Cristiano e la sua Georgina abbiano fatto un giro sul lungomare anche per visionare un nuovo yacht da comprare. C'è chi parla anche di villa in Toscana, ma al momento la voce non trova conferme. I due hanno comunque trascorso la notte in un hotel di lusso a Forte dei Marmi, salvo ripartire immediatamente per Torino l'indomani.