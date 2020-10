Una nuova polemica travolge Cristiano Ronaldo e arriva direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riportato dal programma di Telecinco 'Socialité', nella catena di palestre di proprietà di CR7 non sarebbe rispettato il distanziamento sociale, né le più banali norme di sicurezza dovute per la situazione d'emergenza causata dal Covid 19.



LE TESTIMONIANZE - "In una delle sale, c'erano circa sette persone senza mascherina. Non c'è distanza di sicurezza o separazioni", le parole degli intervistati. Il programma spagnolo parla in particolare della palestra situata al centro di Madrid: le sale, molto frequentate in questo periodo, non avrebbero alcun sistema di contingentamento degli ingressi. E le accuse arrivano direttamente a Cristiano Ronaldo.