ha recentemente lanciato il suo nuovo business di acque minerali, sponsorizzando URSU9, un'azienda con sede nella laguna di El Oso, in Spagna, che attinge le sue acque dalle Aguas Mineras de Ávila. L'azienda promuove l'acqua come una bevanda che non subisce contaminazioni esterne, garantendo caratteristiche stabili e inalterate senza alcuna contaminazione umana o chimica. Tuttavia, secondo El Comidista, un sito web specializzato in gastronomia di El Pais, ci sono numerose controversie legate a questa acqua.Innanzitutto, gli studi scientifici sull'acqua sono stati considerati di bassa qualità o almeno dubbi. Inoltre, manca un riferimento specifico, come l'autorizzazione per l'acqua alcalina, nel regolamento RE 432/2012, che stabilisce le dichiarazioni che possono essere fatte o meno nel campo della salute nutrizionale. Inoltre, il regolamento non menziona nulla riguardo alle acque antiossidanti, poiché il loro potere in termini di questa caratteristica è inesistente.A complicare ulteriormente le cose c'è anche la campagna promozionale dell'azienda. Le immagini della sorgente d'acqua che dovrebbe corrispondere a quella di El Oso non hanno nulla a che fare con la pubblicità di URSU9. Inoltre, la cascata che appare nelle immagini, come evidenziato da El Comidista, si trova in realtà nella Serra do Açor, precisamente alla Cascata da Fraga da Pena, nel comune di Arganil, e non ha alcuna connessione con quella sponsorizzata da Cristiano Ronaldo. Non solo i video sono pieni di errori, ma anche la storia che circonda il luogo da cui viene prelevata l'acqua sembra essere poco veritiera.