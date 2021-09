Dalle parti di Manchester in questi giorni hanno vissuto i giorni dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, il gran ritorno allo United dopo l'addio alla Juventus. E hanno vissuto il nobile gesto di Edinson Cavani, che ha rinunciato in corsa alla maglia numero 7 per lasciarla... a CR7.. Qualcuno sui social scrive: "A me questa storia ha fatto girare le scatole, fossi nel Matador bucherei le ruote della macchina al portoghese che griffa mutande!" oppure "Il bambino viziato Ronaldo, quello che gioca con tutti solo perché il pallone è il suo... Il Matador un signore, oltre ad essere superiore in campo".