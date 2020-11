Ronaldo, il più grande di tutti. Può esserlo e non solo per amore dei più, ma anche per numeri, più concreti che mai. Gli servono ancora 59 gol per battere Bican e salire in vetta alla classifica dei migliori marcatori di sempre. Pelé, Maradona o Messi, chi è il migliore? CR7, lui stesso si considera il migliore e non ammette repliche. Per convincere gli indecisi serve un passo in più. Lo racconta la Gazzetta, così: "Il numero uno universalmente riconosciuto è invece Josef “Pepi” Bican, leggenda del calcio cecoslovacco, con i suoi 805 gol in carriera in gare ufficiali. La domanda allora è questa: Ronaldo, che due sere fa ha raggiunto Puskas al quarto posto con 746, può raggiungerlo? Se sì, quando? Cristiano e Bican sono lontani 59 gol ed è quasi scontato che, sulla strada per il grande record, CR7 abbatterà anche il primato con le nazionali di Ali Daei, l’uomo che ha segnato 109 gol per l’Iran: Ronaldo è a 102 e da anni ha le chiavi della nazionale portoghese. Non si fermerà. Cristiano negli ultimi tre campionati viaggia a una media di 44 gol a stagione, sommando quelli segnati con il club e con il Portogallo. A questo ritmo, l’aggancio a Pepi è programmabile per i primi mesi del 2022, quando a norma di contratto dovrebbe essere ancora un giocatore della Juventus".