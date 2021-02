Il Corriere dello Sport in edicola ha elencato i numeri di Cristiano Ronaldo: "Il gol segnato ieri sera permette a CR7 quantomeno di allungare in vetta alla classifica marcatori su Romelu Lukaku, salendo a quota 19 contro i 17 del belga. E in assoluto il ritmo che sta mantenendo in serie A è semplicemente impressionante, perché Ronaldo continua a segnare in media un gol a partita: nelle ultime 47 partite ha infatti segnato 47 gol. Casa o trasferta cambia poco, solo Momo Salah ed Erling Haaland hanno segnato più gol di lui in trasferta nei principali campionati europei, 16 per loro rispetto ai 14 di Ronaldo".