La partita di ieri sera contro il Napoli, la Juventus la rigiocherebbe molto volentieri. Anche Ronaldo lo farebbe, a patto però di realizzare almeno una rete. Perché con il gol (inutile) messo a segno nei minuti finali della gara al San Paolo, il portoghese si è tolto due sfizi: segnare a Napoli con la maglia della Juve, ma anche aggiungere una giornata a quelle consecutivamente a segno. Una striscia aperta, che ne conta 8 al momento, e che, come ricorda Tuttosport, lancia il portoghese all'inseguimento di Trezeguet, record bianconero con 9, ma anche di Quagliarella e Batistuta, fermi a 11. Inoltre, ha potuto staccare Lionel Messi: per CR7 infatti, è la quarta volta che succede che segni per più di otto giornate, mentre l'argentino in Liga si è fermato solo a tre strisce.