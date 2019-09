La voce rimbalza dalla Spagna, e precisamente da Diario Gol: Cristiano Ronaldo vuole il Manchester United, ancora. Il fuoriclasse portoghese sarebbe stanco della Juventus e della vita in Italia, e avrebbe per questo telefonato al club di Premier, squadra che potrebbe riservargli un super contratto per questo finale di carriera che tanti sorrisi gli sta regalando. CR7 ha lasciato lo United nel 2008: dopo 9 anni al Madrid, la scelta della Juventus per provare a vincere ancora la Champions e nuovamente il Pallone d'Oro. Che riesca a farlo - eventualmente - coi Red Devils?