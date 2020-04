1









Dovevano tornare tutti, alla fine l'ha fatto solo Miralem Pjanic. E se per giorni il vero nodo sembrava legato a Gonzalo Higuain, sul Corriere dello Sport di oggi emerge un altro caso decisamente eclatante: è Cristiano Ronaldo a fare le bizze per il ritorno. Vuole farlo solo quando avrà certezze sugli allenamenti prima, sul campionato poi.



DALLA JUVE - Intanto, i bianconeri aspettano ancora di capire il da farsi. Non hanno comunicato nulla di ufficiale riguardo alla ripresa dell'attività, né richiamato alla base i giocatori che sono volati all'estero. La tesi è chiara, non si può chiedere ai calciatori di lasciare le famiglie senza una vera data. La questione tampone? Alla fine, la prassi applicativa del doppio test si può ridurre a 5-7 giorni. Ergo, c'è tutto il tempo.



CASO RONALDO - Su CR7, comunque, restano i dubbi. In Portogallo, il giornale Record aveva comunicato che sarebbe tornato addirittura martedì. Alla fine, Cristiano ha deciso di rimanere e di passare altri giorni in famiglia. 'Moments', ha scritto sul suo profilo Instagram: stringe la mano di sua figlia e guarda il panorama - bellissimo - della sua isola di Madeira. Sembrava guardare oltre, trovare quella pace che nei giorni feroci di partite e allenamenti non riscontrava da un po'. Forse è solo nostalgia, di sicuro alla base c'è una mancanza di chiarezza che inizia a farsi sentire e a pesare nelle decisioni.