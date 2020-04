È tema di questi giorni come riprendere gli allenamenti, in gruppo con la squadra nei rispettivi centri sportivi. I dati sul coronavirus sono in flessione, ma non per questo è il momento di abbassare la guarda, anzi, si deve agire con la massima cautela e aspettare il momento giusto. Intanto i giocatori stanno rispettando i programmi di allenamento all’interno delle proprie abitazioni, e se ci saranno dubbi sulla loro condizione fisica al rientro, su un giocatore non si elaborano questi patemi: Cristiano Ronaldo.



MACCHINA – Il fenomeno portoghese ha sempre fatto della costanza nell’allenamento la chiave per il successo, che si trovi in un monolocale (difficile), a Torino, oppure a Funchal in una villa a sette piani. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea quanto l’attaccante della Juventus stia lavorando in questi giorni, tra palestra, piscina, e scatti con la fidanzata Georgina Rodriguez. Nella testa di Ronaldo non c’è virus che tenga, gli sforzi di questo periodo saranno necessari per conquistare tutte le tre competizioni per cui i bianconeri sono in corsa: Serie A, Coppa Italia e la preda prelibata, la Champions League. Con tutte le probabilità del caso, dirotterà tutte le sue forze verso questi obiettivi, essendo slittato l’Europeo al 2021 con il Portogallo, per riprendersi il trono del calcio mondiale, il Pallone d’Oro, dove adesso a condurre è l’eterno rivale Messi con 6 premi a 5.



NUMERI – Dove avevamo lasciato Cristiano Ronaldo? Prima della sosta si era fermato a 25 gol con la maglia della Juve, niente male considerando che è solo a -3 rispetto al totale dell’anno scorso. Quest’anno può ampiamente batterlo. È un peccato che la primavera non possa ammirare la definitiva fioritura di CR7, perché questo è il periodo in cui le partite pesano e lui si esalta. Quasi un anno fa, a marzo per la precisione, fu capace di buttare fuori dagli ottavi di finale di Champions l’Atletico Madrid con una secca tripletta. Una vera macchina, che da dicembre è tornato sui suoi standard da cyborg: 19 centri in 13 gare, una tripletta, tre doppiette, a segno per 11 partite di fila eguagliando i record di Batistuta e Quagliarella. Record che impreziosiscono le statistiche di Ronaldo, anche se lui preferisce impreziosire il suo palmares con Champions, Coppa Italia e Scudetto.