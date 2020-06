Cristiano Ronaldo non vede l'ora di tornare in campo.: "Motivazione del lunedì: la competizione sta tornando", ha scritto su Twitter e Instagram l'attaccante della Juventus lanciando un messaggio al Milan e alle prossime avversarie della Juventus. Oggi il portoghese sarà alla Continassa per la ripresa degli allenamenti. Venerdì invece si torna a far sul serio con Juve-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia all'Allianz Stadium.