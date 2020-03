Cristiano Ronaldo non tornerà in Italia. Non al momento, ovviamente. Il fuoriclasse portoghese sta passando la sua quarantena sotto il sole di Madeira, l'isola in cui è nato e che lo stesso CR7 ha elevato a polo culturale. Della sua, cultura. Strade e aeroporto, il popolo della cittadina completamente ai suoi piedi perché tanto è dovuto al destro, al sinistro, ai sacrifici di Cristiano. "Oggi vi parlo non come calciatore professionista, ma come figlio, come padre. È importante seguire le istruzioni della Organizzazione Mondiale della Sanità per capire come affrontare al meglio l’emergenza", ha scritto ieri. Col cuore in mano. E in tanti hanno sentito la sua purezza.