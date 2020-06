Hanno fatto il giro del web e non solo le immagini di Cristiano Ronaldo a Viareggio. L'attaccante portoghese si è recato nella località toscana dopo l'allenamento di martedì e ieri, mercoledì, ha avuto una giornata di riposo al pari di altri suoi compagni bianconeri tipo Paulo Dybala, CR7 però non è rimasto a Viareggio. Come riporta La Gazzetta dello Sport "Ronaldo ha provato uno scafo Azimut assieme ad alcuni amici e ha raggiunto le Cinque Terre, prima di tornare a Viareggio: da qui si è trasferito nella vicina Forte dei Marmi dove ha passato la notte al Grand Hotel Imperiale".