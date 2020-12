Cristiano Ronaldo, Genova e un record da rincorrere. Per CR7 non è solo la centesima presenza con la Juventus, no: Marassi è pure l'occasione di portare a casa il trentesimo gol nell'anno solare 2020. Come scrive la Juventus sul proprio sito ufficiale, per il portoghese - che in questo momento ha 29 gol in campionato nel 2020 - potrebbe raggiungere per la nona volta in carriera questo grandissimo traguardo. In Serie A, soltanto tre giocatori hanno superato questa pietra miliare con la maglia della Juventus. E il più recente risale a quasi 50 anni fa: era Omar Sivori, era un altro calcio. Era il 1961.