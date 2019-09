Your browser does not support iframes.

Cristiano Ronaldo ha trascorso questa domenica mattina al lavoro in palestra, dopo la deludente prestazione di ieri pomeriggio al Franchi contro la Fiorentina. CR7 non ha segnato, come in occasione dell'esordio stagionale a Parma, ed è fermo a quota una rete, quella del momentaneo 3-0 contro il Napoli. Decisamente troppo poco per il fenomeno portoghese, che non vede l'ora di tornare in campo nella serata di mercoledì, contro l'Atletico Madrid in Champions League. Non solo allenamento, però: CR7 si è pure dedicato a un po' di sano affetto familiare. Nel Parco della Mandria, ecco Georgina e prole al completo: trovate le foto nella gallery!