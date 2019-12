Come racconta Juventus.com, Cristiano Ronaldo è andato in doppia cifra di reti per il 14° campionato di fila: nei top-5 europei, dal 1998/99 in avanti, solo Lionel Messi ci è riuscito altrettante volte. Sesto gol di CR7 di testa in Serie A: dal suo arrivo solo Pavoletti (11) ha realizzato più reti di testa nel massimo campionato.