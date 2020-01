Non finisce mai di stupire,. In campo e fuori. E allora capita anche stavolta che alla fine, CR7, faccia impazzire i tifosi. Come? Stavolta non solo con il codino, ormai parte fondamentale del suo nuovo look, ma anche con gli occhiali bianconeri. Segno distintivo di una modifica leggera al solito outfit societario. Non c'è niente da fare: il carisma di Cristiano si definisce nei dettagli.