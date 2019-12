E' questa la sua forza e lo è stata per tutta la carriera: quando gli altri riposano lui lavora, anche duramente, per far rendere al meglio il suo corpo, per renderlo più simile possibile ad una macchina. E c'è riuscito piuttosto bene. Così, anche in questo Santo Stefano CR7 continua ad allenarsi, mentre è in vacanza con la famiglia a Dubai, con una sessione intensa di nuoto in piscina in una vasca speciale. Vuole tornare ed essere al top il prima possibile, del resto il suo obiettivo l'ha rivelato nell'ultima intervista: vincere, sempre e comunque. E farlo per tanti anni ancora.