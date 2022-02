Ronaldo e lo United, una storia che non ingrana. Ralf Rangnick però non ce l'ha chiaramente con il portoghese: "È vero che dovremmo segnare più gol, è ovvio. Abbiamo creato tante occasioni nelle ultime due partite ma non abbiamo segnato abbastanza. Questo non è solo un problema di Cristiano, è un problema per tutti gli altri giocatori, soprattutto quelli offensivi. Non facciamo abbastanza gol. Dobbiamo migliorare nelle prossime settimane, dobbiamo pensare a quante occasioni creiamo. Dobbiamo premiarci coi risultati che meritiamo".