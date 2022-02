Se in casa Juve è bastato l'arrivo di Vlahovic per far scordare la dolorosa partenza di Cristiano Ronaldo nella scorsa estate, non si potrebbe dire che sia lo stesso per i tifosi del Manchester United che ora, iniziano ad interrogarsi se la mossa di prendere il portoghese sia stata veramente benevola per il club. CR7 è stato il protagonista in negativo nell'ultima uscita dei Red Devils contro il Middlesbrough, dove ha clamorosamente sbagliato un calcio di rigore. Ma non è tutto, perche il 5 volte Pallone d'Oro è ad un passo dal raggiungere un clamoroso record negativo. Se neanche nella prossima gara riuscirà ad andare a rete infatti, si tratterebbe della quinta partita consecutiva senza apporre la propria firma nel tabellino dei marcatori, eguagliando cosi quanto fatto al Real Madrid a cavallo tra la chiusura della stagione 2009/2010 e l'inizio di quella 2010/2011.