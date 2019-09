di Mattia Pintus

Maurizio Sarri è stato chiaro, conciso, ha colto nel pieno della sua natura tattica la questione. Cristiano Ronaldo può giocare anche con il trequartista ed una punta accanto, senza ombra di dubbio. E le motivazioni che ha dato il tecnico toscano in conferenza stampa, sono molto precise: "Io penso che anche con Cristiano si possa tranquillamente giocare così. A Cristiano piace partire leggermente decentrato e il modulo prevede questo. I due attaccanti non sono prettamente centrali ma due attaccanti che dovrebbero viaggiare tra il difensore esterno e quello centrale degli avversari quindi penso che si possa replicare tranquillamente anche con Cristiano".



A BRESCIA - La Juventus che si è vista a Brescia, effettivamente, ha fatto vedere proprio quei movimenti di cui ha parlato Sarri. È capitato più spesso a Dybala che ad Higuain, ma entrambe le punte bianconere si sono ritrovate a giocare più che sporadicamente a cavallo tra centrale e terzino del lato di competenza. Anzi, Dybala ha messo più di una volta i piedi sulla linea laterale, quando specialmente Danilo prima, e Cuadrado poi, sono andati a dialogare con Khedira o Pjanic centralmente. Sono movimenti naturali fatti per creare linee di passaggio, movimenti che i numeri del modulo non raccontano, ma che i giocatori in campo fanno come automatismo. Ed un campione come Ronaldo, ha tutta l'accortezza necessaria per trovare la posizione adatta per lui e che al contempo non sconvolga i piani della squadra.



AL REAL MADRID - Se servisse anche la prova provata, per convincere anche i più scettici, allora bisogna ricordare come CR7 a Madrid non abbia giocato solo in tridenti. Anzi, con Isco e poi, dopo la sua esplosione, con Asensio, i blancos hanno fatto vedere più di una volta una disposizione offensiva simile a quella proposta da Sarri ieri sera. E proprio come ha ribadito Sarri, Ronaldo non si è trovato in difficoltà, anzi: era più vicino alla porta quando la palla era sul lato opposto, ma allo stesso tempo si apriva sull'esterno per offrire a Marcelo la sovrapposizione e al trequartista lo scambio corto. Senza dimenticare, che allargandosi, Ronaldo può sempre puntare la difesa palla al piede, senza però partire da fermo.