10









"Non potrei essere più felice di vincere un altro titolo al servizio di questo grande club! Fino Alla Fine! Forza Juve!". Il bacio alla Coppa Italia di Ronaldo, quello poi di Dybala e il suo 'Campioni!'. La Juve festeggia sui social, attraverso post e messaggi, la vittoria in Coppa Italia. La quattordicesima della storia bianconera.



Nella gallery qui in basso, tutti i post dei calciatori juventini. Che si godono la vittoria, in attesa di decidere il proprio destino già domenica nella sfida di Bologna (e compatibilmente con i risultati di Milan e Atalanta).