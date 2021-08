Il messaggio social lanciato ieri sera da Cristiano Ronaldo ha fatto parlare per tanti motivi. Tra questi, il fatto che, pur invitando a non abusare delle voci di mercato sul suo conto, non nomini mai la Juventus. Si limita a parlare dei suoi obiettivi e traguardi, mentre non parla mai di "restare alla Juve". E come fa notare Repubblica oggi in edicolaInsomma, Ronaldo se ne sarebbe pure andato dalla Juve se Jorge Mendes avesse trovato una sistemazione, un club in grado di spendere per comprarselo. E Allegri, in caso di sua cessione, non si sarebbe disperato.Con questo spirito e queste consapevolezze inizia quella che dovrebbe essere l'ultima stagione juventina di Cristiano Ronaldo.