Parlando della sfida di stasera tra Juventus e Barcellona, il giornalista di Sky Sport Massimo Tecca ha commentato così il momento attuale di: "Sta vivendo un momento di soddisfazione personale, appagamento e gioia con la Juventus che ha anche festeggiato i suoi 750 gol in carriera. Magari il portoghese non lo dice, ma forse vorrebbe che la squadra di rinforzasse dal punto di vista della qualità, per avere una Juve ancora più competitiva".