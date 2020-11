Tutto secondo i piani per Cristiano Ronaldo. Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile addio anticipato alla Juve, con la quale ha un contratto fino al 2022. Nulla di vero secondo quanto ha riportato Tuttosport, convinto che il portoghese rimarrà in bianconero anche nella prossima stagione. Idee chiare per CR7, che rimarrà alla Juvenuts anche per la quarta stagione, nella quale, proprio come quest'anno, inseguirà quel chiodo fisso chiamato Champions League.